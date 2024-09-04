Кулеба закликав партнерів прискорити постачання систем ППО та взяти на себе нові зобовʼязання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетного удару рф по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання систем протиповітряної оборони та взяти на себе нові зобовʼязання.
Про це глава української дипломатії заявив в інтервʼю CNN, уривок з якого опублікувала журналістка Крістіан Аманпур, передає Укрінформ.
Говорячи про ракетну атаку на Полтаву, глава МЗС зазначив: «Це ще одна причина, чому постачання систем ППО в Україну має бути прискорено».
Він зауважив, що балістичні ракети дуже складно перехопити, а до Полтави, з огляду на її географічне положення, вони долітають дуже швидко.
«Єдиний спосіб перехопити їх – це системи Patriot, SAMP-T, тому що тільки вони здатні перехоплювати балістичні ракети. Я не знаю, скільки ще має статися таких трагедій, щоб усі обіцянки (партнерів - ред.) були виконані і були взяті нові зобов’язання», – наголосив Кулеба.
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