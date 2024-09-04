Мінагрополітики: Узгодили граничний обсяг експорту пшениці у 2024/2025 МР

Узгоджено граничний обсяг експорту пшениці та суміші пшениці й жита на рівні 16,2 млн тонн у 2024/2025 МР. Мінагрополітики та учасники зернового ринку підписали додаток до меморандуму про експорт зерна. Про це 3 серпня повідомляє Мінагрополітики.
За словами в.о міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, метою підписання меморандуму і додатку до нього є "забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованого, передбачуваного, гнучкого та стабільного режиму експорту зерна та сталого функціонування ринку зерна в Україні".
"Сторони домовились про подальший щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за потреби коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року", - йдеться у повідомленні.
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