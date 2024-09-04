Кабмін дозволив педагогам включати час роботи за кордоном до стажу в Україні

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє педагогічним і науково-педагогічним працівникам, що працюють за кордоном, включати цей час до стажу для отримання надбавки за вислугу років в Україні. Про це повідомляє Міносвіти.
До цього часу надбавку за вислугу років враховували лише за роботу на педагогічних і науково-педагогічних посадах за кордоном, якщо це було передбачено міжнародними угодами між Україною та іншими країнами.
Однак з огляду на те, що після початку війни кількість українських педагогів, які працюють за межами України зросла, уряд вирішив змінити правила.
Тепер українські педагоги, які повернуться в Україну і влаштуються на педагогічні посади, зможуть зараховувати період роботи за кордоном до стажу для надбавки.
Наприклад, якщо вчитель, який працював у Бердянську, потім переїхав до Люксембургу і працював там вихователем три роки, після повернення в Україну ці три роки будуть враховані при визначенні надбавки за вислугу років.
Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:
Крім того, до стажу також зараховуватимуть періоди, коли за працівником зберігалося місце роботи або часткова зарплата, навіть якщо він фактично не працював.
Нововведення діятиме під час воєнного стану і ще протягом року після його закінчення.
Для зарахування стажу необхідно надати підтвердження роботи за кордоном, такі як трудовий договір або угоди.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023