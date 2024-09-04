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Кабмін дозволив педагогам включати час роботи за кордоном до стажу в Україні

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє педагогічним і науково-педагогічним працівникам, що працюють за кордоном, включати цей час до стажу для отримання надбавки за вислугу років в Україні. Про це повідомляє Міносвіти.

До цього часу надбавку за вислугу років враховували лише за роботу на педагогічних і науково-педагогічних посадах за кордоном, якщо це було передбачено міжнародними угодами між Україною та іншими країнами.

Однак з огляду на те, що після початку війни кількість українських педагогів, які працюють за межами України зросла, уряд вирішив змінити правила.

Тепер українські педагоги, які повернуться в Україну і влаштуються на педагогічні посади, зможуть зараховувати період роботи за кордоном до стажу для надбавки.

Наприклад, якщо вчитель, який працював у Бердянську, потім переїхав до Люксембургу і працював там вихователем три роки, після повернення в Україну ці три роки будуть враховані при визначенні надбавки за вислугу років.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:

  • понад 3 роки — 10% від посадового окладу;
  • понад 10 років — 20%;
  • понад 20 років — 30%.

Крім того, до стажу також зараховуватимуть періоди, коли за працівником зберігалося місце роботи або часткова зарплата, навіть якщо він фактично не працював.

Нововведення діятиме під час воєнного стану і ще протягом року після його закінчення.

Для зарахування стажу необхідно надати підтвердження роботи за кордоном, такі як трудовий договір або угоди.

 

педагоги, МОН, Міносвіти
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