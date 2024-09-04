НБУ: Нові українські монети перебуватимуть в обігу паралельно з копійками

Нові монети шаги, якими Національний банк України пропонує замінити назву дрібної розмінної монети, перебуватимуть в обігу паралельно з копійками.
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що не буде жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів.
За словами голови НБУ, дискусії про заміну копійок на шаги та зайві витрати, до яких нібито може це призвести, спричинила “найбільше маніпуляцій і фантазій”.
«Жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде. Ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ», – запевнив Пишний.
Він також зауважив, що шаги перебуватимуть в обігу паралельно з копійками, що дасть можливість уникнути витрат на утилізацію копійок і виготовлення шагів на заміну.
На думку Пишного, дерусифікація у сфері грошового обігу є частиною великих змін, які проходить країна, позбуваючись впливу росії.
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