Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

НБУ: Нові українські монети перебуватимуть в обігу паралельно з копійками

101

Нові монети шаги, якими Національний банк України пропонує замінити назву дрібної розмінної монети, перебуватимуть в обігу паралельно з копійками.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що не буде жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів.

За словами голови НБУ, дискусії про заміну копійок на шаги та зайві витрати, до яких нібито може це призвести, спричинила “найбільше маніпуляцій і фантазій”.

«Жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде. Ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ», – запевнив Пишний.

Він також зауважив, що шаги перебуватимуть в обігу паралельно з копійками, що дасть можливість уникнути витрат на утилізацію копійок і виготовлення шагів на заміну.

На думку Пишного, дерусифікація у сфері грошового обігу є частиною великих змін, які проходить країна, позбуваючись впливу росії.

НБУ, Пишний, монети
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 4 сентября 2024
Вторник, 3 сентября 2024
Понедельник, 2 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023