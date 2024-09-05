Пишний: НБУ поки що не планує випускати банкноти номіналом в 5000 гривень

Національний банк України поки що не має наміру випускати банкноти з новим номіналом, зокрема, банкноту в 5000 гривень.

Як пише Слово і діло, про це заявив голова регулятора Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, наявні номінали повністю відповідають поточній економічній ситуації у країні.

Пишний також зазначив, що Нацбанк не планує відмовлятися від дрібної розмінної монети.

«Щодо деномінації – це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, враховуючи звернення монет, поки такого рішення немає», – сказав він.