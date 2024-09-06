Казахстан рекомендує своїм громадянам покинути Україну

Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам країни розглянути можливість залишити територію України у зв’язку з ескалацією напруженості та з міркувань безпеки. Про це йдеться у заяві Посольства.

Громадянам Казахстану радять скористатися наземними маршрутами виїзду через Польщу чи Молдову, а далі – комерційним авіатранспортом. Для виїзду через Польщу їм необхідно мати шенгенську візу, для в'їзду в Молдову віза не потрібна.

"Водночас посольство закликає всіх громадян не ігнорувати попередження про повітряний наліт і негайно сховатися, дотримуватися заходів власної безпеки та виконувати рекомендації офіційних органів", - йдеться у заяві.

Контактні телефони консульського відділу посольства: +38 (044) 4831596, +38 (044) 4891031.

Гаряча лінія для громадян Казахстану (в екстрених випадках): +380673470408.