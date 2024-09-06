Чехія готова замістити Україну у транзиті російського газу

Газотранспортна система Чехії має достатньо потужностей для заміщення поточного транзиту під час припинення постачання російського газу через Україну.
Про це заявив чеський міністр торгівлі та промисловості Йозеф Сікела, повідомляє пресслужба відомства.
За словами Сікели, на сьогодні немає ознак продовження угоди про транзит російського газу через Україну після 2024 року.
У цьому випадку Євросоюз може втратити 40-42 мільйони кубометрів газу на добу.
Саме тому Європі слід шукати заміну насамперед альтернативних постачальників.
«Ми маємо уникнути ситуації, коли ми купуємо газ, який формально не є російським, але під час транспортування до Європи обмінюється на російський, і ми ніяк не просуваємось у наших зусиллях щодо скорочення постачання з росії», – наголошує глава Міністерства.
Сікела переконаний: використання газу, що надходить із Західної Європи, який можна було б транспортувати через Чехію – найкраща альтернатива у цьому випадку.
«Пропускної спроможності газопроводів на нашій території для цього достатньо», — пояснив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023