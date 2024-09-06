Чехія готова замістити Україну у транзиті російського газу

Газотранспортна система Чехії має достатньо потужностей для заміщення поточного транзиту під час припинення постачання російського газу через Україну.

Про це заявив чеський міністр торгівлі та промисловості Йозеф Сікела, повідомляє пресслужба відомства.

За словами Сікели, на сьогодні немає ознак продовження угоди про транзит російського газу через Україну після 2024 року.

У цьому випадку Євросоюз може втратити 40-42 мільйони кубометрів газу на добу.

Саме тому Європі слід шукати заміну насамперед альтернативних постачальників.

«Ми маємо уникнути ситуації, коли ми купуємо газ, який формально не є російським, але під час транспортування до Європи обмінюється на російський, і ми ніяк не просуваємось у наших зусиллях щодо скорочення постачання з росії», – наголошує глава Міністерства.

Сікела переконаний: використання газу, що надходить із Західної Європи, який можна було б транспортувати через Чехію – найкраща альтернатива у цьому випадку.

«Пропускної спроможності газопроводів на нашій території для цього достатньо», — пояснив він.