Поліція: Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок "Дія"

Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг "Дія". Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.
Про це "Апострофу" розповіли у Національній поліції.
Там зазначили, що аферисти надсилають громадянам посилання на відповідні ресурси, переконують ввести конфіденційні платіжні дані (номер банківської картки, термін її дії та cvv-код) та повідомити одноразові авторизаційні паролі до онлайн-банкінгу.
"У такий спосіб шахраї привласнюють чужі заощадження", - повідомили правоохоронці.
Там також розповіли про факти отримання шахраями доступу до справжнього застосунку жертви та накладання цифрового підпису для оформлення онлайн-кредиту від імені потерпілого на підконтрольні шахрайські рахунки.
Окрім того, поліція фіксувала випадки використання фейкових застосунків "Дія" під час отримання відправлень у відділеннях компаній-перевізників.
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