Президент Азербайджану: Ведемо переговори щодо постачання газу в Європу через росію та Україну

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про переговори, що ведуться протягом останніх кількох місяців, щодо постачання азербайджанського газу в Європу через росію та Україну.

"Можу сказати, що росія, Україна і європейські інститути звернулися до нас у зв'язку з продовженням транзиту газу територією України. Кілька місяців ми докладаємо великих зусиль для того, щоб дійти до спільного знаменника", - сказав Алієв на ювілейному 50-тому TEHA Forum в італійському Черноббіо в п'ятницю, де пізніше цього дня виступив президент України Володимир Зеленський.

"Відомо, що якщо транзит зупиниться, а це припаде на грудень, кілька країн Європейського Союзу зіткнуться із серйозними труднощами з фізичною доступністю природного газу. Ми просто хочемо підтримати ці країни і Україну, оскільки якщо транзит газу зупиниться, то газорозподільна система України буде повністю паралізована", - зазначив Алієв.

За його словами, Азербайджан перебуває в контакті з обома країнами, і є "певний оптимізм і ґрунт для серйозного просування".

"Зараз фактично за посередництвом Азербайджану обидві країни ведуть переговори про продовження транзиту російського газу і постачання азербайджанського газу через росію і Україну в Європу", - сказав Алієв.

Він вважає, що якщо в цьому питанні вдасться досягти успіху, то вдасться зробити додаткові кроки, щоб покласти край війні, що руйнує весь регіон.

Президент зазначив, що Азербайджан підтримує різнобічні зв'язки на рівні особистих контактів і на політичному рівні з Україною і росією і вважає відносини з цими країнами "дуже хорошими".

"Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України та всіх країн. Але водночас ми не були і не будемо частиною антиросійської санкційної кампанії. Думаю, ми можемо відіграти певну роль з урахуванням прагматичності цих відносин. Ми ніколи ще не ініціювали цього. Я знаю, що є багато інших охочих взяти в цьому участь. Але якщо буде потрібна наша участь, ми готові", - сказав Алієв.

Він також наголосив, що відновлення територіальної цілісності та суверенітету Азербайджану за останні роки стало наочною демонстрацією того, що міжнародне право може взяти гору за наявності не тільки правової бази, а й "мужності та реальної сили".

Алієв нагадав, що протягом 30 років міжнародно визнані території Азербайджану перебували під вірменською окупацією, яка тривала, незважаючи на численні рішення і резолюції міжнародних організацій, зокрема чотири юридично обов'язкові резолюції Ради Безпеки ООН, що вимагають негайного виведення вірменських військ, а створена під егідою ОБСЄ спеціальна група за 28 років роботи не домоглася абсолютно жодних результатів.

"Це свідчить про те, що одного міжнародного права недостатньо для забезпечення справедливості та миру... Азербайджан продемонстрував, що міжнародне право, поряд із сильною політичною волею, консолідацією суспільства та фізичною силою, може здійснити серйозні геополітичні зміни", - наголосив Алієв.