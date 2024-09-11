Bloomberg: Через припинення транзиту газу через Україну «газпром» втратить 6,5 млрд доларів на рік

російська компанія «газпром» втратить 6,5 млрд доларів на рік після припинення транзиту газу через Україну.

Розрахунки, виходячи з поточних цін, зробило агентство Bloomberg.

Агентство нагадує, що після вторгнення в Україну в 2022 році росія втратила мільярди доларів прибутку через відмову європейських споживачів від її газу.

Більшість європейських клієнтів знайшли альтернативи. Наприклад, Німеччина, яка раніше переважно покладалася на російський газ, збільшила постачання трубопроводами з Норвегії і наростила потужності для імпорту зрідженого природного газу з усього світу. Тепер вона не залежить від імпорту трубопроводами України.

Австрія та Словаччина — основні одержувачі газу, який все ще йде через Україну, — кажуть, що готові відмовитися від трубопроводів, пов'язаних із росією.

У росії залишилися й інші маршрути для продажу газу, включаючи трубопроводи через Туреччину. Але втрата українських обсягів транзиту коштуватиме «газпрому» приблизно 6,5 млрд доларів на рік за поточними цінами.

Агентство зазначає, що для кремля це сильний стимул для відновлення угоди: минулого тижня володимир путін заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.