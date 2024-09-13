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Лубінець: За офіційними даними, росія незаконно депортувала майже 20 тис. українських дітей

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За офіційними даними, росія незаконно депортувала понад 19 тис. українських дітей, проте насправді ніхто не знає реальної можливої цифри і встановити її неможливо, допоки не буде дієвого офіційного механізму отримання такої інформації з боку рф.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на 4-му Саміті перших леді та джентльменів.

«Я називаю цифру 19 тис. 546 українських дітей з посиланням на спеціально створений вебпортал Діти війни. Там ця цифра офіційно вказана. Щодо можливої реальної цифри, насправді її не знає ніхто», – сказав омбудсмен.

Він додав, що, за наявними даними, у серпні рф відправила з тимчасово окупованої частини Херсонської області понад тисячу українських дітей на «оздоровлення» до російського регіону Кабардино-Балкарія і не відомо, скільки з них повернуться звідти.

«Тому скільки може становити ця цифра, насправді не знає ніхто, доки у нас не буде дієвого офіційного механізму отримання такої інформації з боку рф. Це мають робити міжнародні організації, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я використав усі ці можливості, звертався безпосередньо до верховного комісара, до комісара у справах біженців, безпосередньо в ООН», – зазначив Лубінець.

діти, Лубінець
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