Зеленська: Україна представить експертний документ про дієві механізми реагування на воєнні виклики

Україна на полях Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня представить експертний документ про дієві механізми реагування на воєнні виклики, розробити який зобов’язалася під час Четвертого саміту перших леді та джентльменів.

Про це заявила ініціаторка саміту, дружина Президента Олена Зеленська, передає кореспондент Укрінформу.

«Результатом Четвертого саміту перших леді та джентльменів стане зобов’язання, яке бере на себе Україна, з розробки експертного документа. В ньому будуть зібрані наш досвід, дієві механізми реагування на воєнні виклики, які зможуть використовувати будь-які країни світу. Цей документ ми представимо уже під час окремого заходу саміту на полях Генасамблеї ООН 23 вересня цього року», - сказала Зеленська.

За її словами, важливо, щоб результати саміту надихнули світ на правильні рішення стосовно захисту життя та розвитку дітей, «бо саме дитячий добробут забезпечує стале майбутнє всього світу».

Як повідомлялося, основною темою Четвертого саміту перших леді та джентльменів, що відбувся сьогодні у Києві, стала безпека дітей.

Центральним був вимір «Безпека дитинства під час війни». Також обговорювалася безпека дітей у родині, школі, кіберпросторі.

Саміт перших леді та джентльменів – щорічна міжнародна подія, яку ініціювала Олена Зеленська у 2021 році. Це глобальна платформа, що об'єднала перших леді та джентельменів для подолання викликів світового масштабу.