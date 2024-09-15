Шмигаль: У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими

Влада України допускає можливість збільшення економічного бронювання для громадян на тлі мобілізації. Наразі таку "бронь" мають понад 900 тисяч людей.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на форум Ялтинської європейської стратегії (YES).
Відповідаючі на запитання, чи може мобілізація, темпи якої зростають, підірвати економіку країни, чиновник відзначив активну роботу уряду для дотримання балансу в координації з військовими.
"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - сказав прем'єр.
Шмигаль зазначив, що влада пообіцяла оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. Та додав, що в цьому процесі буде важливий принцип "воюй або працюй".
"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - наголосив він.
За словами Шмигаля, тому цей принцип є "критично важливим для нашого виживання і перемоги".
"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - зазначив глава Кабміну.
Шмигаль додав, що цей важливий момент "стоїть "червоною ниткою" для нашого уряду".
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