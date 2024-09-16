Reuters: Іран планує підписати двосторонню угоду про всеосяжну співпрацю з росією

Президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає у жовтні саміт БРІКС у росії, де планує підписати двосторонню угоду про всеосяжну співпрацю.
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що саміті країн БРІКС пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.
Подібну угоду російський диктатор володимир путін раніше уклав раніше з Кім Чем Ином.
Договір з Іраном може бути підписаний на тлі інформації про передання Тегераном балістичних ракет москві. Хоч міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не постачав росії жодних балістичних ракет і що санкції, запроваджені США та трьома європейськими країнами проти Ірану, не є рішенням.
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