Reuters: Іран планує підписати двосторонню угоду про всеосяжну співпрацю з росією

Президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає у жовтні саміт БРІКС у росії, де планує підписати двосторонню угоду про всеосяжну співпрацю.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що саміті країн БРІКС пройде в Казані з 22 по 24 жовтня.

Подібну угоду російський диктатор володимир путін раніше уклав раніше з Кім Чем Ином.

Договір з Іраном може бути підписаний на тлі інформації про передання Тегераном балістичних ракет москві. Хоч міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран не постачав росії жодних балістичних ракет і що санкції, запроваджені США та трьома європейськими країнами проти Ірану, не є рішенням.