Зеленський підписав закон про збільшення видатків на оборону

Президент України ввечері в п'ятницю підписав закон про збільшення видатків на оборону на 495,3 млрд грн (№11417), відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради.

Уточнюється, що ухвалений у середу, 18 вересня, 298 голосами закон передали президенту на підписання в п'ятницю після того, як його цього ж дня підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як вказував Мінфін, джерелами покриття додаткових видатків є збільшення доходів загального фонду держбюджету завдяки перевиконанню планових надходжень за січень-серпень 2024 року, зменшення видатків з обслуговування та погашення держборгу, збільшення плану розміщень ОВДП, скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фондах держбюджету, а також підвищення окремих податків і зборів.

У міністерстві нагадали, що відповідний ресурсний законопроєкт №11416-д Рада ухвалила цього тижня в першому читанні. Він передбачає підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%; встановлення військового збору для ФОП I, II і IV груп у розмірі 10% мінімальної заробітної плати, а також у розмірі 1% для платників єдиного податку III групи.

Крім того, згідно з проєктом, ставку податку на прибуток для фінансових компаній буде збільшено з 18% до 25% з 2025 року, для банків - з 25% до 50% на 2024 рік, буде введено щомісячні авансові внески для АЗС і скорочено з кварталу до місяця податковий період подання звітності з ПДФО. Передбачається, що всі ці заходи принесуть додатково до держбюджету-2024 близько 58 млрд грн.

Законопроєктом №11417 доходи держбюджету-2024 збільшено на 143,0 млрд грн - до 1 трлн 911,5 млрд грн, видатки - на 427,6 млрд грн, до 3 трлн 736,6 млрд грн, граничний дефіцит - на 274,6 млрд грн, до 1 трлн 846,1 млрд грн.

За загальним фондом зростання доходів держбюджету-2024 становило 154,2 млрд грн - до 1 трлн 750,8 млрд грн, видатків - 438,8 млрд грн, до 3 трлн 547,0 млрд грн, граничного дефіциту - 274,6 млрд грн, до 1 трлн 783,7 млрд грн.

Уточнюється, що передбачено збільшення обсягу внутрішніх запозичень на 216,1 млрд грн з одночасним скороченням обсягу платежів з їх обслуговування на 58,5 млрд грн за рахунок реструктуризації єврооблігацій.

Закон також перерозподіляє надходження «військового» податку на доходи фізосіб на четвертий квартал цього року: до загального фонду піде 59% замість нинішніх 25%, а для Києва - 78% замість нинішніх 40%.