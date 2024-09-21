ВАКС задовольнив позовну заяву щодо стягнення у дохід держави активи компаній, які належать росіянам

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України до російського бізнесмена і двох його бізнес-партнерів та ухвалив стягнути у дохід держави активи їхніх компаній.

Як передає Укрінформ, про це ВАКС повідомляє у Фейсбуці.

"ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи щодо яких вказані особи опосередковано можуть вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а саме 9 часток статутного капіталу різних підприємств", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про 92,57% частки статутного капіталу ТОВ "Торговельний дім "Євротрубпласт" у розмірі 53 998 714 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited (теперішня назва Eurotrubplast Holding Ltd) та 0,43% частки статутного капіталу цього ж товариства у розмірі 248 000 грн, яка належить Ойштерле Херта, а також 93% частки в статутному капіталі ТОВ "Калуський трубний завод" у розмірі 14 851 494,10 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited.

Також у дохід держави стягнуто 62% частки в статутному капіталі ТОВ "Рубіжанський трубний завод" у розмірі 20 091 377, 27 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited; 15,5% частки в статутному капіталі цього ж товариства у розмірі 5 022 844, 32 грн, яка належить Ойштерле Херта; та 15,5% частки в статутному капіталі ТОВ "Рубіжанський трубний завод" у розмірі 5 022 844, 32 грн, яка належить Radius Systems Holdings Limited.

Окрім того, конфісковано 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Полімертепло - Україна" у розмірі 151 500 грн, яка належить Radius Systems Limited; 10% частки в статутному капіталі ТОВ "Українська полімерна група" у розмірі 60 000 грн, яка належить ТОВ "Група Поліпластик" та 51% частки в статутному капіталі ТОВ "Кордфлекс" у розмірі 765 000 грн.

У Міністерстві юстиції уточнюють, що санкції застосовано до Мирона Горіловського, Валентина Буяновського та Андрія Меньшова, які є засновниками, контролерами та топменеджерами російської групи компаній "Поліпластик".

За інформацією Мін’юсту, група "Поліпластик" - це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів. Він має у своїй структурі науково-дослідну базу для проведення розробок у сфері композитних полімерів широкого кола застосування - від виробництва полімерних труб до випуску комплектуючих частин стрілецької зброї.

У росії групу "Поліпластик" включено до переліку організацій, які здійснюють суттєвий вплив на галузі промисловості та торгівлі в рф. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну її підприємства беруть активну участь в імпортозаміщенні продукції, яка стала недоступною в Росії через запровадження санкцій ЄС.

Зазначається, що Горіловський та його бізнес-партнери Буяновський і Меньшов за допомогою підконтрольних компаній групи "Поліпластик" учиняли дії, спрямовані на підтримку загарбницької політики країни-агресора: шляхом постачання продукції для будівництва інфраструктурних об’єктів водовідведення в окупованому Криму; участі спеціалістів дочірньої компанії групи TOB "НПП Поліпластик" у розробці полімерного матеріалу для використання у виготовлені стрілецької зброї та постачання полімерів для підприємств військово-промислового комплексу РФ.