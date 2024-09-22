Associated Press: Зеленський відвідає завод із виробництва боєприпасів у Пенсильванії

Президент України Володимир Зеленський у неділю в рамках свого візиту до США відвідає завод із виробництва боєприпасів у Пенсильванії, щоб подякувати робітникам, повідомляє Associated Press.

За інформацією агентства з посиланням на двох американських чиновників і третього, знайомого з графіком Зеленського, які говорили на умовах анонімності, він вирушить на завод боєприпасів у Скрентоні, одне з небагатьох підприємств у країні, що виробляють 155-мм артилерійські снаряди. Вони використовуються в гаубичних системах, що являють собою буксирувані знаряддя, які можуть стріляти під різними кутами. Гаубиці можуть вражати цілі на відстані до 24-32 км і високо цінуються сухопутними військами для ураження ворожих цілей із захищеної відстані.

У якийсь момент війни Україна випускала від 6 до 8 тис. 155-мм снарядів на день. Такі темпи почали виснажувати американські запаси і викликали побоювання, що наявного рівня недостатньо для забезпечення військових потреб США.

У відповідь на це США вклали кошти в перезапуск виробничих ліній і наразі виробляють понад 40 тис. 155-мм снарядів на місяць, а в планах - довести цей показник до 100 тис. снарядів на місяць. Очікується, що під час свого візиту Зеленський зустрінеться з робітниками, які збільшили виробництво 155-мм снарядів за останній рік, і подякує їм.

Очікується, що до Зеленського на заводі приєднаються двоє керівників Пентагону, які сприяли збільшенню виробництва, - Даг Буш, помічник міністра армії із закупівель, логістики і технологій, і Білл Лаплант, головний закупівельник зброї в Пентагоні, а також губернатор Джош Шапіро, штат Пенсільванія.

Нагадаємо, під час свого візиту у США Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН, проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також українською громадою, також очікують, що в четвер Зеленський зустрінеться із президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.