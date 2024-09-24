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Експерт: Борги в енергетичному секторі впливають на розвиток генерації та інвестиційну привабливість галузі

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Накопичення боргів в енергетичному секторі суттєво впливає на розвиток децентралізованої генерації та інвестиційну привабливість галузі.

Про це заявив експерт, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, ситуація на балансуючому ринку електроенергії настільки складна, що компанії можуть чекати рік-півтора, щоб отримати кошти за вироблену електроенергію.

"На балансуючому ринку борги сягають приблизно 30 мільярдів гривень. Є гравці, яким дозволено не платити", - зазначив Прокіп.

Експерт підкреслив, що ця ситуація стала серйозним бар'єром для будівництва децентралізованої генерації. Незважаючи на заяви уряду про плани побудови децентралізованої системи у 2023 році, реального прогресу не сталося.

"Тільки після атак, які сталися після 22 березня цього року, ми побачили спрощення процедур та певний рух, але… цього часу виявилося недостатньо", - додав Прокіп.

Експерт зазначив, що бізнес намагається будувати власну генерацію, щоб захиститись від перебоїв з електрикою. Адже для підприємств відсутність світла означає зупинку виробництва, невиплачені зарплати та несплачені податки. Борги – один із факторів, які блокують будівництво нових потужностей.

Раніше колишній заступник міністра енергетики Олексій Рябчин заявив, що ситуація в енергетичній галузі може погіршитися, якщо не вирішити проблему боргів. Зокрема, підприємства не зможуть платити зарплати своїм працівникам.

борги, Прокіп
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