Марченко: У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишиться без змін

У 2024 році мінімальну заробітну плату було збільшено до 8000 грн. У 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу, повідомила "Економічна правда".

Зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами, сказав міністр.

"У цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19 відсотків до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - заявив Марченко.