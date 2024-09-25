Марченко: У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати залишиться без змін

У 2024 році мінімальну заробітну плату було збільшено до 8000 грн. У 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу, повідомила "Економічна правда".
Зараз немає змоги підвищувати соціальні стандарти, що було домовлено з міжнародними партнерами, сказав міністр.
"У цьому році ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19 відсотків до 8000 гривень. Ми вважаємо за можливим наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", - заявив Марченко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023