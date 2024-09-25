КМДА: Київ увійшов у топ-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів

Київ увійшов у топ-15 рейтингу найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

За його словами, рейтинг Local Online Services Index проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію. У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.

«Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та зайняли 13 місце серед 193 міст», – зазначив Оленич.