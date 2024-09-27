ФГВФО: Загальна сума вкладів фізичних осіб та ФОПів у банках України досягла 1,3 трлн грн

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), у банках України досягла 1,3 трлн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Це на 12,5 млрд грн більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн є реальним зростанням (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:
Вклади у національній валюті склали 835,4 млрд грн, що на 6,3 млрд грн більше у порівнянні з серпнем.
Вклади в іноземній валюті склали 465,6 млрд грн, із зростанням на 6,2 млрд грн за серпень.
Частка фізичних осіб-підприємців (ФОП) у структурі вкладників на 1 вересня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Загальна сума їх вкладів склала 143,9 млрд грн, що на 2,9 млрд грн більше за серпень.
Варто зазначити, що вклади ФОП підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує додаткову безпеку для вкладників.
Згідно з графіком, з початку року сума вкладів зросла з 1,23 трлн грн станом на 1 січня до 1,3 трлн грн на 1 вересня 2024 року.
У фонді також повідомляють, що частка строкових вкладів становить 31,2%, з яких 17,8% припадає на депозити строком до 3 місяців, 7,6% – на вклади від 3 до 6 місяців, 4,7% – на депозити від 6 місяців до року, і лише 1,1% – на вклади більше року.
Понад половина (56,8%) вкладників зберігають у банках від 10 до 200 000 грн.
Додамо, станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), у банках України досягла 1,27 трлн грн, що на 21,9 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023