Макогон: Транзит газу з Азербайджану не захистить українську ГТС від обстрілів рф

Транзит азербайджанського газу територією України до Європи не захистить українську газотранспортну систему від обстрілів рф, вважає гендиректор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у 2019-2022 роках Сергій Макогон.

"Є такий аргумент - росіяни не будуть бити по ГТС України, доки буде транзит азербайджанського газу. Який їм інтерес не бити, якщо це реально буде азербайджанський газ? Єдиний аргумент - там буде російський газ, навіть під виглядом азербайджанського газу", - сказав він під час пресконференції у Медіацентрі України у Києві у четвер.

Водночас, він зазначив, що навіть за таких умов росіяни не зупиняться у своїх намірах знищити енергетику України, зокрема газову, оскільки транзитний газопровід це лише частина розгалуженої та потужної ГТС України: "Але ми не маємо гарантій, що при збереженні транзиту росіяни не битиму по ГТС".

"Вони вже витратили $15 млрд, щоб пошкодити нашу електроенергетику, було шість хвиль ракетних атак по ГТС на заході України. Так, не було таких атак по ГТС, як, наприклад, по ТЕС, але це не означає, що вони її шкодують, – у них просто не вистачає ракет.

При цьому він звернув увагу на те, що навіть при значних ушкодженнях ГТС вона здатна виконувати свої функції, для чого розроблені різні відповідні сценарії реагування.

"Транзитна труба не пов'язана з транспортуванням газу, наприклад, до Києва. Вона за 500 км від Одеси, куди, зокрема, газ можна заводити з Молдови. Вона не стосується Львова. Це один із десятків газопроводів, які є в Україні (…) Якщо будуть значні пошкодження газової інфраструктури, теоретично можливо, що будуть проблеми з газопостачанням. Але, наприклад, Київ має так зване київське газове кільце. Це означає, що немає можливості перебити в одному місці та залишити його без газу. Він по шести чи семи газопроводах йде до Києва. Так, можливе поступове зниження споживання – спочатку промисловість, потім населення”, – описав ситуацію екскерівник ОГТС України.

За його словами, продовжувати транзит газу з рф навіть під виглядом азербайджанського ще мало б сенс, якби Україна зі свого боку поставила певні умови, наприклад, повернення окупованої росіянами Запорізької АЕС і гарантії не бити по енергомережі.

"А якщо нам зараз пропонують транзит начебто азербайджанського газу, а всі розуміють, що це насправді російський газ, то мені здається, що це просто угода, яка дозволить росіянам продовжити заробляти $5 млрд щороку, на які вони посилюватимуть озброєння", – наголосив Макогон.

Він наголосив на тому, що для заміщення 14 млрд куб. м, які зараз експортуються з рф до Європи через Україну, Азербайджану потрібно подвоїти обсяги експорту газу, на що він не має можливостей.

"Загалом Азербайджан постачає до Європи приблизно 13 млрд куб. м газу і в нього немає вільного ресурсу взагалі, щоб замісити ті 14 млрд куб. м, які зараз йдуть через Україну. Тому йдеться про так званий комерційний своп, коли це буде фактично та сама молекула російського газу, що видобувається в Уренгої, але комерційно він стане азербайджанським, і за документами нам показуватимуть, що це азербайджанський газ, але реально він буде російським", – пояснив ексглава ОГТСУ.

Макогон також вважає, що Європа аж ніяк не зацікавлена у продовженні транзиту з рф, оскільки має намір до 2027 року зовсім позбавитися російського газу, частка якого вже зменшилася за останні роки з 45% до 15%, а український транзит становить лише 5% загального європейського. імпорту.

Як повідомлялося, Україна проводить переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни та допомогти західним сусідам гарантувати енергетичну безпеку, заявив президент України Володимир Зеленський улітку в інтерв'ю Bloomberg TV.

Він уточнив, що питанням можливого транзиту азербайджанського газу в ЄС займаються члени Кабінету Міністрів, вказавши, що угода про заміну російського газу на азербайджанські поставки – "одна з пропозицій", які наразі обговорюють. При цьому він заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із рф.

За оперативними даними Міністерства енергетики Азербайджану, у січні-липні 2024 року експортовано 14,7 млрд. куб. м газу, що на 5,7% перевищило показник аналогічного періоду 2023 року. У звітний період до Європи поставлено 7,5 млрд куб. м азербайджанського газу, або 51% загального обсягу експорту, до Туреччини – 5,8 млрд куб. м (39,5% всього експорту), до Грузії – 1,4 млрд куб. м (9,5% всього експорту). При цьому газопроводом TANAP до Туреччини у звітний період транспортовано 3,3 млрд кубометрів газу.

На кінець літа контракти на закупівлю азербайджанського газу мають Італія, Греція, Болгарія, Румунія, Угорщина, Сербія, Словенія, Туреччина та Грузія.

2023 року Азербайджан експортував 23,8 млрд куб. м газу (зростання на 5,3%), постачання до Європи становило 11,8 млрд куб. м (зростання на 3,5%).

2024 року експорт газу з Азербайджану прогнозується на рівні 25 млрд куб. м, із них 13 млрд куб. м припаде на постачання до Європи.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та "Оператор ГТС України", а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках. за 40 млрд куб. м газу на рік.

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що компанія не має наміру продовжувати дію транзитного контракту після його завершення 31 грудня 2024 року.

Результати проведеного за сприяння USAID стрес-тесту показали, що ГТС та ПСГ України готові працювати в умовах нульового транзиту.

Транзит російського газу через газотранспортну систему (ГТС) України в 2023 році знизився на 28,4% (на 5,813 млрд куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14,647 млрд куб. м.