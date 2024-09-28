Боррель: Війна проти України змусила європейців вперше після Другої світової війни усвідомити "важливість сили"

російська війна проти України "трансформувала Європу". Вона змусила європейців вперше після Другої світової війни усвідомити "важливість сили", заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ви починаєте думати у вимірі сили, коли відчуваєте подих війни та загрози. Саме тому війна в Україні трансформувала Європу. Вона примусила нас (усвідомити) важливість сили, вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх, - все це матеріалізувалося беззаперечним шляхом", - сказав Боррель під час промови в ході зустрічі під егідою Ради із закордонних справ в кулуарах Генасамблеї ООН.
За його словами, жорстокість російського вторгнення допомогла європейцям досягти єдиного розуміння загрози, "тому що певний час російська загроза не мала однакового значення у Ризі та у Лісабоні".
Боррель пояснив, що повномасштабне вторгнення росії в Україну поставило європейців "перед необхідністю пристосовуватися" до факту використання сили в Європі.
“Ми були дуже далекі від ідеї сили, покладалися на «м’яку силу» (торгівлі та взаємозалежності – ред.). Зараз ми в процесі створення жорсткої сили. Це забере певний час… Ми хочемо мати силу, щоб стримувати наших ворогів, прямо або опосередковано", - зазначив Боррель.
На його думку, НАТО й надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але для ЄС наразі є актуальним питання посилення стратегічної автономії, що означає розвиток спроможностей європейських країн в обороні.
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