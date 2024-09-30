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ДПСУ: На Одещині ліквідували канал незаконного переплавлення чоловіків за кордон за системою "Шлях"

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На Одещині ліквідували канал незаконного переплавлення осіб за кордон за системою "Шлях".

Організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії. За хабар він вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків-водіїв, повідомляє ДПСУ в Telegram.

Відомо, що в такий спосіб кордон перетнуло щонайменше семеро українців.

Під час обшуків прикордонники та поліцейські зібрали достатньо доказів, щоби суд обрав підозрюваному утримання за ґратами, з можливістю вийти під заставу в понад 1,8 млн грн.

ДПСУ, Шлях
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