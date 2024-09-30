ДПСУ: На Одещині ліквідували канал незаконного переплавлення чоловіків за кордон за системою "Шлях"

На Одещині ліквідували канал незаконного переплавлення осіб за кордон за системою "Шлях".

Організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії. За хабар він вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків-водіїв, повідомляє ДПСУ в Telegram.

Відомо, що в такий спосіб кордон перетнуло щонайменше семеро українців.

Під час обшуків прикордонники та поліцейські зібрали достатньо доказів, щоби суд обрав підозрюваному утримання за ґратами, з можливістю вийти під заставу в понад 1,8 млн грн.