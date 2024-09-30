В Україні можуть звільнити голову ГУР, - ЗМІ

Голову ГУР Кирила Буданова на його посаді може замінити нинішній голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.
Про це повідомляє NV, посилаючись на поінформоване джерело у силових структурах.
В той же час джерело видання спростувало інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни.
55-річний генерал-лейтенант Олег Іващенко є кандидатом військових наук. Проходив службу у Збройних Силах України на посадах як в Україні, так і за кордоном. У 2015 – 2019 рр. працював першим заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України – заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки. У 2019 – 2024 рр. був першим заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України – помічником Головнокомандувача Збройних Сил України з розвідки. З 26 березня 2024 року – Голова Служби зовнішньої розвідки України.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023