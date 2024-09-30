В Україні можуть звільнити голову ГУР, - ЗМІ

Голову ГУР Кирила Буданова на його посаді може замінити нинішній голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Про це повідомляє NV, посилаючись на поінформоване джерело у силових структурах.

В той же час джерело видання спростувало інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни.

55-річний генерал-лейтенант Олег Іващенко є кандидатом військових наук. Проходив службу у Збройних Силах України на посадах як в Україні, так і за кордоном. У 2015 – 2019 рр. працював першим заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України – заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки. У 2019 – 2024 рр. був першим заступником начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України – помічником Головнокомандувача Збройних Сил України з розвідки. З 26 березня 2024 року – Голова Служби зовнішньої розвідки України.