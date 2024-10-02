За рік роботи СРГ було розміновано та повернуто до використання майже 35 тисяч квадратних кілометрів територій

За рік роботи секторальної робочої групи (СРГ) "Гуманітарне розмінування" було розміновано та повернуто до використання майже 35 тисяч квадратних кілометрів територій.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, восени 2023 року, коли секторальна робоча група почала роботу, 174 тисячі квадратних кілометрів територій були потенційно забруднені мінами та іншими вибухобезпечними предметами.

"У нас було 18 операторів, приблизно 3 тисяч саперів і 32 машини для розмінування. З того часу ми повернули до використання майже 35 тисяч квадратних кілометрів територій. На сьогодні сертифіковано 56 операторів, кількість саперів зросла до понад 4 тисяч, а в полях працює 98 машин для розмінування. Всього цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям усіх членів робочої групи", - йдеться в її повідомленні.

Під час засідання СРГ Свириденко подякувала Японії за її внесок в український сектор протимінної діяльності.

"Внесок Японії у сферу протимінної діяльності — понад 70 млн доларів та десятки машин для розмінування та важкої техніки, тисячі одиниць обладнання. Це неоціненна допомога", - заявила вона.

Також в Мінекономіки розповіли, що за рік кількість членів секторальної робочої групи зросла до 69. З часу першого засідання групи понад 15 країн надали майже 380 мільйонів доларів додаткової підтримки для розмінування в Україні.

Довідка. Секторальна робоча група "Гуманітарне розмінування" створена у вересні 2023 року, як платформа для комплексної координації між урядом України та міжнародними партнерами за напрямом гуманітарного розмінування.

Додамо, що з початку року сапери обстежили, очистили від мін і передали аграріям понад 200 тисяч гектарів родючих земель. Лише в серпні сільгоспвиробники отримали понад 20 тисяч гектарів очищених ділянок.