Україна засудила масовану ракетну атаку Ірану по Ізраїлю

Міністерство закордонних справ України засудило дії Ірану, який увечері 1 жовтня здійснив масовану ракетну атаку по Ізраїлю. Упродовж лише кількох годин ісламська республіка випустила понад сотню балістичних ракет.
Про це йдеться в повідомленні, яке МЗС України опублікувало у своєму офіційному Telegram-каналі.
"Вкотре закликаємо всі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту в широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер", — заявили в українському МЗС.
У міністерстві нагадали, що Україна вже понад два роки протистоїть військовій агресії росії, якій Іран надає допомогу постачанням зброї.
МЗС України засудило Іран за підтримку війни російського режиму проти України, підкресливши, що ці дії Тегерана дестабілізують як Європу, так і Близький Схід.
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