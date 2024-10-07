У 2024 році МО України допустило до експлуатації більше 600 зразків озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва

З початку 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), з яких більше 600 – вітчизняного виробництва.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
При цьому, з усіх вітчизняних зразків ОВТ, майже половина допущена до експлуатації упродовж третього кварталу.
Серед кодифікованих і допущених до експлуатації новинок ОВТ найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв’язку, інженерних засобів, наземних роботизованих платформ.
"У 2024 році українські виробники не лише збільшили обсяги, а й створили нові високотехнологічні зразки зброї, які помітно впливають на сучасні бойові дії", – заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Міністерство оборони продовжує нарощувати військово-технічну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб збільшити виробництво ефективних бойових інструментів та зміцнити обороноздатність України.
Зазначається, у 2023 році було кодифіковано 405 зразків, з яких 244 – українські.
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