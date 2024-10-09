Рютте: Для України прийдешня зима буде найтяжчою з початку російського повномасштабного вторгнення

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників прискорити допомогу Україні перед настанням зими, яка, за його словами, може бути найтяжчою з початку російського повномасштабного вторгнення.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у вівторок, 8 жовтня, повідомляє "Європейська правда".
Рютте зазначив, що обговорив з фінським президентом загарбницьку війну росії проти України, й запевнив, що Альянс "повинен і буде робити більше для допомоги" Києву.
"росія продовжує завдавати масованих ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України. Україна може постати перед найсуворішою зимою з часу початку повномасштабного вторгнення", – застеріг він.
Генсек НАТО наголосив, що потрібно докладати більше зусиль, аби в Україну надходило достатньо військового спорядження для підтримки її військових зусиль.
"І я буду на "Рамштайні" за столом разом із Алексом Стуббом на зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоб наполягати на наданні більшої допомоги (Києву. – Ред.)", – підкреслив Рютте.
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