Железняк: Ухвалили закон, який допоможе поборотися з різними фінансовими шахрайствами

Верховна Рада 8 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".

Він допоможе поборотися з різними фінансовими шахрайствами, у тому числі і з "дропами" - людьми, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки надалі використовуються як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроєкт №11043 у другому читанні проголосували 270 нардепів.

Железняк повідомив, що перед голосуванням депутати відхилили поправки, якими пропонувалося надати частковий доступ до даних про рахунки громадян Нацполіції.

Як уточнив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, до другого читання було відпрацьовано механізми реагування надавачами платіжних послуги у разі отримання запиту від Національної поліції України щодо ознак кримінального правопорушення у здійснених платіжних операціях.

"Передбачається, що такі процедури допоможуть визначити місце знаходження зловмисників та напрямок, куди кошти перераховувалися до моменту зняття готівки", - зауважив Гетманцев.

Також, серед іншого, передбачено можливість швидкого викриття неналежних користувачів карток, так званих, "дроперів", які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених коштів.

Крім того, змінено підходи до того, які саме платіжні послуги, що надаються операторами мобільного зв'язку, будуть вважатися обмеженими платіжними.

"Зміни враховують позиції, досягнуті в результаті доопрацювання та погоджені Комітетом, операторами мобільного зв'язку та регулятором платіжних систем – Національним банком", - підкреслив Гетманцев.

Також об'єднаним кредитними спілками надано право залучати кредити від іноземних донорів в валюті, що дозволить відкрити для них додатковий ресурс для фінансування малого та мікробізнесу. У документі доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з діючих сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок і так розділити з більш спроможними спілками адміністративні витрати на ведення бізнесу та інше.