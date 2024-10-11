Смілянський: Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним

"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним, їх доставляють й сьогодні. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський інтерв'ю Українському Радіо.
За словами директора "Укрпошти" процес доставки не відрізняється від інших типів повісток.
"Доставляємо. Ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які ми доставляємо", – зазначив Ігор Смілянський.
За даними гендиректора "Укрпошти", вже передано в доставку понад 20 тисяч повісток, які вже йдуть до адресатів.
Також Смілянський розповів, що одна з повісток має буди доставлена у Мелітополь, який наразі знаходиться під контролем окупаційних військ рф.
"Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити", – резюмував він.
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