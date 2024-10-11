МЗС України: Мавпування підходів росії лише перетворило грузинський уряд на ксерокс кремля

Міністерство закордонних справ України засудило чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів 26 жовтня. Зауважили, що мавпування підходів росії лише перетворило грузинський уряд на "ксерокс кремля".

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

В МЗС засудили чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів 26 жовтня.

"Зважаючи на зневажливий тон - вчергове - висловлювань прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, змушені вкотре висловити позицію України. Викликають здивування наполегливі намагання чинної влади Грузії стерти з пам’яті грузинського народу численні злочини росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так й України", - наголошується в повідомленні.

Згадується, як одна з грузинських партій - «Грузинська мрія» - використала зображення зі зруйнованими українськими містами для своєї політичної реклами:

"Нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про владну партію Грузії, яка полягає у повній зневазі до українського народу та готовності заради політичних балів наносити непоправну шкоду традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами".

Особливе обурення, як пишуть в МЗС, згадуючи велике православне свято Мцхетоба-Светицховлоба 14 жовтня, викликає зображення в політичній рекламі партії зруйнованих російськими воєнними злочинцями українських релігійних святинь.

В контексті цього міністерство зауважує, що грузинський уряд, "мавпуючи" підходи рф, перетворився на "ксерокс кремля":

"З прикрістю констатуємо, що мавпуючи підходи росії до обмеження участі громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, грузинський уряд перетворився на ксерокс кремля".

Крім того, нагадують, що Грузію у формат економічної та політичної залежності від Москви повернули такі рішення, як відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, відновлення прямого повітряного сполучення з рф, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму та активізація двосторонньої торгівлі.

На тлі цього в міністерстві вкотре звернулись до уряду Грузії із закликом:

"Україна вкотре закликає уряд Грузії утримуватись від втягування нашої держави та громадян України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу. Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО".