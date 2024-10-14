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Bild: Німецька армія більше не передаватиме Силам оборони України велику військову техніку

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Німецьке видання Bild отримало у своє розпорядження документ, в якому йдеться про те, що німецька армія більше не передаватиме Силам оборони України "велику військову техніку".

Про це йдеться в статті видання.

У внутрішньому документі міноборони Німеччини начебто йдеться про те, що після відправлення Україні 18 танків Leopard 2 для потреб ЗСУ подальших постачань великої військової техніки не буде.

При цьому, за інформацією видання, у розпорядженні Бундесверу залишається близько 300 одиниць такої техніки.

Це ж стосується й бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гаубиць та іншої техніки.

Як зазначають у Bild, в міноборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе "почати наступ для звільнення своїх територій".

Видання зазначає, що президент Володимир Зеленський нещодавно здійснив серію візитів до країн Європи з презентацією плану перемоги. Однак пошук Україною підтримки на Заході натрапляє на труднощі, а без допомоги західних країн втілити цей план у життя буде складно.

Як пише BILD, Зеленський начебто висунув дві основні вимоги, зокрема й канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Він просить дозволити використовувати західну зброю по стратегічних цілях у глибині росії і запустити прискорений процес вступу України до НАТО включно з гарантіями безпеки щодо росії.

За інформацією журналістів, ці вимоги в Берліні сприйняли без ентузіазму. Шольц нібито не відмовив однозначно президенту Зеленському, але й не дав позитивної відповіді.

Bild, Німеччина
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