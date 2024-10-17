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ЄК виділяє 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на українських АЕС

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Європейська комісія виділяє три мільйони євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України. Ці кошти скерують, зокрема, і для місій на підстанціях, що є критичними для забезпечення роботи АЕС. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики у середу, 16 жовтня.

"російські атаки на критично важливі для роботи українських АЕС підстанції створюють серйозні загрози. Ми підтримуємо роботу місій МАГАТЕ на таких підстанціях, і для забезпечення відповідних потреб виділяємо 3 млн євро", - зазначила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон .

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував європейським партнерам за підтримку ініціативи щодо роботи місій МАГАТЕ на підстанціях, критичних для АЕС.

Сімсон запевнила, що ЄС продовжуватиме й надалі підтримувати український енергосектор, зокрема у підготовці і проходженні майбутньої зими. Герман Галущенко своєю чергою подякував партнерам за допомогу, яка продовжує надаватися як обладнанням, так і фінансово.

"Ми готуємося до ще однієї складної зими, адже рівень та інтенсивність російських атак зростають. Водночас завдяки, зокрема, і вашій підтримці, що надається як напряму обладнанням, так і через механізми Фонду підтримки енергетики України, ми імплементуємо концепцію децентралізованої розподіленої генерації, встановлюємо газові турбіни і газопоршневі установки, що допоможуть нам забезпечити електро- та теплопостачання у випадку відключень електроенергії", - зазначив міністр.

Важливу роль для балансування системи під час ОЗП також відіграватиме імпорт електроенергії, та висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення рішення ENTSO-E щодо збільшенням максимальної пропускної спроможності імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу.

Окрему увагу приділили питанням посилення захисту енергооб’єктів. Галущенко наголосив, що найкращим захистом для енергосектору є системи протиповітряної оборони.

МАГАТЕ, АЕС
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