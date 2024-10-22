ЄБА звернулася до Кабміну з проханням автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів з проханням автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації. Про це йдеться на сайті асоціації.
Як відомо, 20 жовтня процедура електронного бронювання у «Дії» перестала працювати щонайменше до середини листопада. Причиною цьому став аудит виданих бронювань для військовозобов'язаних. ЄБА зазначило, що Міністерство економіки також призупинило процес видавання наказів про бронювання для тих підприємств, які подавали через паперовий варіант процедури.
Так, асоціація протягом доби отримала десятки звернень зі скаргами від представників бізнесу, які перебувають у процесі перебронювання або планували подаватися на нього.
«Бізнес не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, ця ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників. Раптове підняття податків для білого бізнесу, а тепер – «перерва» у бронюванні співробітників підриває впевненість іноземних партнерів у здатності українського бізнесу виконати умови договору», – зазначено в повідомленні.
Європейська бізнес-асоціація пропонує розглянути можливість автоматично продовжити дію чинних бронювань в реєстрі «Оберіг» на 60 календарних днів для всіх критичних співробітників компаній, у яких бронювання закінчуються протягом дії аудиту, тобто з 17 жовтня по 18 листопада.
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