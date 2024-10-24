Митниця: Обсяги експорту агропродукції України збільшились на чверть рік до року

За девʼять місяців 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на загальну суму $10,5 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба.

Обсяги експорту агропродукції України збільшились на чверть рік до року, а їх вартість зросла на $1,4 млрд.

Основною причиною такого зростання стало відновлення морського сполучення. Завдяки цьому станом на середу 89% від загального обсягу експорту агропродукції було здійснено морським видом транспорту.

На суходолі експортери надають перевагу залізниці, лише 2% переміщується автомобілями.

Водночас 80% всієї імпортованої агропродукції потрапило в Україну автотранспортом, близько 18% – морем і майже 2% – залізницею. Здебільшого це повʼязано з імпортом із країн Європи.

Найбільша частка в експорті належить зерновим культурам – 42,3 млн тонн на суму $7,1 млрд. Іншою суттєвою частиною експорту агропродукції є насіння та плоди олійних рослин – 5 млн тонн, вартістю $2,2 млрд.

Тим часом до України імпортували 978 800 тонн агропродукції на суму $1,7 млрд. Майже половину всього імпорту становлять їстівні плоди й горіхи – 468 000 тонн, вартістю $563,8 млн. Також ввозили овочі – 194 200 тонн ($246,6 млн) і насіння олійних рослин – 50 200 тонн ($346,5 млн).

"Аграрний сектор України продовжує демонструвати стійке зростання, забезпечуючи стабільне постачання продукції на зовнішні ринки та задовольняючи внутрішні потреби через імпорт. Важливою у цьому процесі стала ініціатива "Шляхи солідарності", розширивши можливості для агровиробників шляхом розбудови альтернативних логістичних маршрутів", – зазначають у Держмитниці.