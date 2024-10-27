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МЗС Китаю рішуче засуджують та виступають проти продажу зброї Тайваню

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У п'ятницю США схвалили пакет постачання зброї Тайваню на 2 млрд доларів. Китай у відповідь обіцяє прийняти контрміри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у МЗС Китаю заявили, що рішуче засуджують та виступають проти продажу зброї. У відомстві додали, що Китай закликає США негайно припинити озброювати Тайвань, а також ті небезпечні дії, які підривають мир та стабільність у Тайванській протоці.

"Китай вживе рішучих контрзаходів і вживе всіх необхідних заходів для надійного захисту національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні без подробиць.

Reuters додало, що за останні 5 років Китай активізував свою військову діяльність навколо Тайваню, зокрема організувавши новий раунд військових навчань на початку жовтня.

США, Китай, Тайвань
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