Стефанчук прокоментував законопроект про регулювання підприємницької діяльності

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає проєкт Закону “Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період” (№ 6013), який комітет рекомендував до другого читання, кроком до дерадянізації українського законодавства. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Стефанчук зазначив, що до другого читання пройшла низка громадських обговорень, зустрічей із суддями, науковцями, представниками громадянського суспільства, і тепер законопроєкт знімає деякі застереження та перестороги і “спрямований на приведення приватного законодавства до вимог та стандартів, які існують у країнах Європейського Союзу”.
Крім того, спікер стверджує, що проєкт не передбачає скасування спеціального законодавства у сфері ведення господарської діяльності; не спрямований на ліквідацію господарських судів та господарської юрисдикції; не спрямований на ліквідацію кафедр господарського права в університетах чи наукових інститутах, які займаються проблематикою господарського права.
“Сподіваюсь, Україна отримає чергову важливу законодавчу реформу, яка наблизить нас до європейського приватного права та дасть можливість потужного розвитку українського цивільного права та законодавства”, - написав голова ВР.
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