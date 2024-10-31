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МВС: Значна кількість зброї надходить з лінії фронту, там її облік вести дуже складно

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Значна кількість незареєстрованої зброї потрапляє з фронту, де її облік є складним, але держава вживає всіх необхідних заходів для контролю ситуації.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«Всі усвідомлюють, що значна кількість зброї надходить з лінії фронту, там її облік вести дуже складно», - сказав Тимченко.

За його словами, держава виконує всі необхідні функції, аби контролювати ситуацію, яка склалась зі збільшенням кількості незареєстрованої зброї.

Нагадаємо, цього року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який регулюватиме питання трофейної вогнепальної зброї, а також встановлює порядок отримання, декларування та поводження із нею.

МВС, зброя, Тимченко
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