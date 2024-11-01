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Мінсоцполітики: Шахраї поширюють фейкові повідомлення щодо державних виплат

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Шахраї поширюють фейкові повідомлення від Міністерства соціальної політики. Шахрайська схема стосується державних виплат, повідомляє пресслужба відомства в четвер, 31 жовтня.

У Мінсоцполітики зазначили, що сьогодні у мережі ширяться посилання на фейкові акаунти відомства, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

"Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані: Не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - додали в міністерстві.

Водночас, Мінсоцполітики наголосило, що уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду.

А можливість отримати 1000 гривень в рамках програми Зимова єПідтримка буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія.

Мінсоцполітики, шахраї
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