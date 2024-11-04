Костенко: З прийняттям закону про мобілізацію планувалося призвати в армію 200 тисяч осіб

В Україні другий місяць відбувається зниження темпів мобілізації. З кінця весни, коли запрацював закон про мобілізацію, планувалося призвати в армію 200 тисяч осіб, але зараз ці цифри здаються владі недостатніми.
Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сказав в ефірі телеканалу "Прямий".
Зниження темпів мобілізації відбулося у вересні. У жовтні влада спробувала покращити показники, але загалом тенденція йде на зниження мобілізації.
Депутат наголосив, що цього не можна допускати в жодному разі. За його словами, зниження рівня мобілізації виллється у велику проблему, надолужити процес буде вже неможливо.
Костенко також нагадав, як наприкінці 2023 року колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про необхідність мобілізувати 500 тисяч осіб.
Депутат визнав, що з урахуванням сьогоднішніх цифр і того, яке армії потрібне поповнення, цифра Залужного є більш актуальною.
"Я все-таки приходжу до думки, що Залужний не зі стелі брав ті цифри. Я більше погоджуюся тут із ним, що все-таки така цифра — вона більш актуальна, ніж те, що ми набираємо, ніж те, що нам говорили до цього, що нам таке не потрібно", — сказав Костенко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023