Важливо, щоб колишні військові працювали в інструкторських та тилових частинах, а не в центрах комплектування. Це дозволить ефективніше використовувати їхній досвід для підготовки новобранців і зміцнить тилову підтримку. Таку думку висловив колишній командир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин Дід Прошинський у етері «НовиниLive».
«Моє переконання – потрібно переводити якнайшвидше і якнайбільше різних документацій (щодо мобілізації) в електронний вигляд, оцифровувати для того, щоб створювати менше різних корупційних схем. Ми розуміємо прекрасно, люди різні є. Завжди кажу на захист ТЦК, але там служать наші списані товариші, які є обмежено-придатні, які не можуть більше брати участь у бойових діях», – сказав він.
Прошинський зазначив, що зустрічі колишніх військових з цивільними можуть викликати конфлікти через їхній психологічний стан після поранень. Він підкреслив, що їх потрібно переводити в інструкторські або тилові частини, оскільки направлення в Територіальні центри комплектування може призвести до напруженості.
За його словами, кожен має бути готовим до війни, але не всі повинні йти на фронт. Президент наголошував, що один боєць на фронті потребує підтримки щонайменше шести осіб у тилу, тому цю ситуацію потрібно ретельно аналізувати.
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