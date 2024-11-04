ExPro Electricity: У жовтні імпорт електроенергії в Україну зменшився на 58%

У жовтні 2024 року імпорт електроенергії в Україну зменшився на 58%, досягнувши 181 тис. МВт-год.
Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.
Найбільший обсяг поставок надійшов з Угорщини — 32,8% від загальної кількості, за нею йдуть Словаччина з 25,4% і Румунія з 24,8%.
Найбільше зменшення імпорту зафіксовано з Польщі, де обсяг скоротився на 77%.
Згідно з графіком, імпорт зростав поступово протягом першого півріччя 2024 року, досягаючи піку в червні. У липні почалося поступове зниження імпорту, яке продовжувалося до жовтня, коли загальний обсяг імпорту став значно нижчим у порівнянні з піковими місяцями.
Попри зменшення імпорту у жовтні цього року, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, поставки електроенергії до України зросли в 9,5 разів.
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