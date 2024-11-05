Мінекономіки: Отримати "тисячу від Зеленського" можна буде через відділення Укрпошти

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати "тисячу від Зеленського" через відділення "Укрпошти". Про це розповіла пресслужба Мінекономіки, передає УНН.

Міністерство розробляє такий механізм. Тисячу від президента Зеленського можна буде використати протягом трьох зимових місяців 2024-2025 рр.

Для громадян, у яких немає доступу до "Дії" можливе отримання виплат "єПідтримки" через відділення "Укрпошти". Наразі це на стадії розробки.

Як пояснили в міністерстві, через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента України Володимира Зеленського та уряду є підтримка кожної людини.

"Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", — пояснили в Мінекономіки.

Там додали, що кожна людина отримає допомогу: як дорослі, так і діти. Адже один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

"Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", — повідомили в Мінекономіки.

Там додали, що програма почне діяти з 1 грудня 2024 року.