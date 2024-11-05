Мінекономіки: Отримати "тисячу від Зеленського" можна буде через відділення Укрпошти

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати "тисячу від Зеленського" через відділення "Укрпошти". Про це розповіла пресслужба Мінекономіки, передає УНН.
Міністерство розробляє такий механізм. Тисячу від президента Зеленського можна буде використати протягом трьох зимових місяців 2024-2025 рр.
Для громадян, у яких немає доступу до "Дії" можливе отримання виплат "єПідтримки" через відділення "Укрпошти". Наразі це на стадії розробки.
Як пояснили в міністерстві, через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян, і метою президента України Володимира Зеленського та уряду є підтримка кожної людини.
"Передбачається, що механізм програми "єПідтримка" буде універсальним, а не вибірковим, щоб кошти могли отримати громадяни усіх категорій по всій країні. Ми не можемо передбачити, які саме обʼєкти і міста росіяни можуть обстрілювати, і де люди потребуватимуть допомоги найбільше. Виняток становитимуть тільки ті громадяни, які виїхали за кордон", — пояснили в Мінекономіки.
Там додали, що кожна людина отримає допомогу: як дорослі, так і діти. Адже один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.
"Наразі також розробляється механізм отримання коштів єПідтримки через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до Дії. Ці кошти не будуть оподатковуватися", — повідомили в Мінекономіки.
Там додали, що програма почне діяти з 1 грудня 2024 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023