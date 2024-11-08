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Центр спецоперацій "А": Ми воюємо по всьому фронту, там де найгарячіше – там ми

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Центр спецоперацій "А" (також відомий, як "Альфа) виконує на війні надзвичайно складні задачі. А до бійців на фронт регулярно приїздить особисто голова СБУ Василь Малюк. Про це один зі спецпризначенців команди "Mich Team" з "ЦСО "А" СБУ розказав під час ефіру програми "Від душі в душу".

"Центр спецоперацій "А" - це машина, яка рухається вперед і дає відсіч ворогу. Є завдання – є виконання. Ми воюємо по всьому фронту, там де найгарячіше – там ми. Про масштаб операцій зараз ми не можемо говорити, бо не можна відкривати ворогу всі свої секрети", – говорить спецпризначинець.

За його словами бійців інших підрозділів надзвичайно мотивує, що поряд спецпризначенці СБУ. "Вау, та ви шо! З нами буде "Альфа"!" - саме така реакцію коли ми приходимо на допомогу іншим підрозділам на передовій. Вони знають, що ми спеціалісти своєї справи", - каже спецпризначинець з "ЦСО "А" СБУ.

Спецпризначинець розповів, що бійців на фронті регулярно відвідує керівництво Служби. "Коли ми їх бачимо, у нас стає ще більше мотивації. Ще не було жодного відрядження, коли б Голова СБУ Малюк не приїхав до нас. Він майже кожного знає в обличчя, завжди знаходить слова підтримки", - підкреслив спецпризначенець.

СБУ, ЦСО "А", Mich Team
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