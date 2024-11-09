Ердоган: Справедливого і міцного миру в Україні можливо досягти дипломатичним шляхом

Турецький лідер Теджеп Тайїп Ердоган наполягає на тому, що справедливого і міцного миру в Україні можливо досягти дипломатичним шляхом та пропонує посередництво, сприяння у проведенні переговорів.
В Анкарі очікують, що війну буде завершено у т.ч. завдяки співпраці Туреччини та США за президентства Трампа.
Про це президент Туреччини сказав журналістам, повертаючись в країну після візитів в Киргизстан та Угорщину, повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.
«Справедливий і міцний мир в Україні можливий лише тоді, коли всі сторони відкриють простір для дипломатії… Більше зброї, більше бомб, більше хаосу та конфлікту не закінчать цю війну. Більше діалогу, більше дипломатії, більше згоди відкривають двері до миру», - сказав президент Ердоган.
Також політик зауважив, що Захід недостатньо поділяє віру Туреччини в те, що проблеми можна вирішити дипломатичним шляхом.
«Ми є країною, якій вдалося об’єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна має закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі і будемо це робити й надалі. Ми сподіваємося, що в нову еру ми розпочнемо нові справи та матимемо світ, де закінчаться всі конфлікти та війни», - сказав Ердоган.
Щодо очікувань Туреччини від нового президента США, Ердоган назвав російсько-українську війну та її завершення серед найбільших викликів.
«Як Туреччини, наші очікування від нашого союзника Сполучених Штатів відомі. Перед нами багато викликів, особливо палестинська проблема та російсько-українська криза. Це можливо подолати за умови співпраці Туреччини та Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що регіональні та глобальні війни та кризи закінчаться з президентством Трампа», - сказав Ердоган.
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