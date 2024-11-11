У МОЗ розповіли, скільки часу діє електронний рецепт

Буває, що препарат, виписаний за електронним рецептом, відсутній у наявності в аптеці. В такому випадку пацієнту часто пропонують замовити ліки, проте виникає питання: чи не закінчиться дія рецепта?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.
Електронний рецепт - це цифровий документ, який лікар створює для пацієнта через спеціальну систему, щоб призначити рецептурні ліки. Пацієнт отримує рецепт у вигляді смс або коду, який потім пред'являє в аптеці для отримання необхідних ліків. Така система контролює видачу медикаментів, спрощує процес обліку та дозволяє уникати помилок, пов’язаних із почерком чи втратою паперових рецептів.
Електронний рецепт діє протягом наступних періодів:
Відлік терміну починається з дня оформлення рецепта, коли лікар ставить електронний підпис. Цього часу цілком достатньо, щоб придбати необхідні препарати в найближчій аптеці.
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