Біткоїн встановив свій ціновий рекорд у 80 тисяч доларів

Найбільша криптовалюта світу встановила свій ціновий рекорд у 80 тисяч доларів. Пише УНН з посиланням на дані сервісу обміну криптовалют.
Біткоїн ненадовго перетнув цінову позначку у 80 тисяч доларів, тим самим встановивши свій новий історичний ціновий максимум.
Свій активний ріст криптовалюта після перемоги Дональда Трампа на президентський виборах в США 6 листопада, з того часу він зріс на 16%.
Також багато аналітиків прогнозує, що до інавгурації Трампа 20 січня 2025 року, біткоїн може перевищити цінову позначку у 100 тис доларів.
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