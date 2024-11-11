Біткоїн встановив свій ціновий рекорд у 80 тисяч доларів

Найбільша криптовалюта світу встановила свій ціновий рекорд у 80 тисяч доларів. Пише УНН з посиланням на дані сервісу обміну криптовалют.

Біткоїн ненадовго перетнув цінову позначку у 80 тисяч доларів, тим самим встановивши свій новий історичний ціновий максимум.

Свій активний ріст криптовалюта після перемоги Дональда Трампа на президентський виборах в США 6 листопада, з того часу він зріс на 16%.

Також багато аналітиків прогнозує, що до інавгурації Трампа 20 січня 2025 року, біткоїн може перевищити цінову позначку у 100 тис доларів.