МЗС Фінляндії: Нав'язування Україні нейтралітету не призведе до мирного вирішення кризи з росією

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що нав'язування Україні нейтралітету, як це було у фінській історії після війни з Радянським Союзом у 1940-х роках, не призведе до мирного вирішення кризи з росією.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Reuters.
Валтонен нагадала, що Фінляндія спершу захищалась від нападу СРСР під час Другої світової війни та, незважаючи на укладений мир, завжди продовжувала озброюватися, побоюючись нового конфлікту.
"Я проти цього ("фінляндизації". – Ред.). Гляньмо правді у вічі, Україна була нейтральною до того, як на неї напала росія. Це точно не те, що я б нав'язувала Україні. Безумовно, не як перша альтернатива", – додала глава фінського МЗС.
Вона також висловила сумнів, чи можна назагал довіряти росії, навіть якщо вона погодиться на якусь угоду з Україною, підкресливши, що примус України до прийняття умов проти її волі зруйнує міжнародну систему.
"Я дуже хочу уникнути ситуації, коли будь-яка європейська країна або США почнуть переговори через голову України. Велика держава може не просто захопити територію, але й суттєво послабити суверенітет іншої країни", – підкреслила Валтонен.
"Фінляндизацією" називають політику, якої Фінляндія була змушена дотримуватись після програшу СРСР у Зимовій війні 1939-1940 років: дружні та поступливі відносини зі східним сусідом у поєднанні з нейтралітетом задля збереження незалежності.
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