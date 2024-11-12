У разі перевищення ліміту сум отримуваних доходів ФОПу доведеться перейти на загальну систему оподаткування

ФОПи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, повинні дотримуватися граничної межі щодо сум отримуваних доходів. У разі перевищення ліміту ФОПу доведеться перейти на загальну систему оподаткування.

Який ліміт доходу для ФОП у 2024 році та які ставки єдиного податку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Граничний розмір доходу для ФОП, який надає право перебувати на відповідній групі платників єдиного податку, залежить від розміру мінімальної зарплати. У 2024 році цей ліміт не змінювали, але через збільшення мінімальної заробітної плати у 2024 граничні розміри доходу для ФОП також збільшуються.

Проєкт закону України Про Державний бюджет України на 2024 рік № 10000 від 15.09.2023 року передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2024 року у місячному розмірі становить 7 100 грн.

У 2024 році ліміти для ФОПів такі:

річний дохід для платників І групи (167 мінімальних зарплат) — 1 185 700 гривень;

річний дохід для платників ІІ групи (834 мінімальних зарплат) — 5 921 400 гривень;

річний дохід для платників ІІІ групи (1167 мінімальних зарплат) — 8 285 700 гривень.

У разі перевищення лімітів ФОП автоматично переводиться на іншу групу або на загальну систему оподаткування. В такому разі податки, що сплачуються, можуть стати більшими. Тому підприємцям важливо стежити за цими показниками.

Зверніть увагу! З 1 серпня 2023 року були скасовані пільги для фізосіб-єдинників І та ІІ груп. Починаючи з серпня 2023 року, за законом № 3219 вони знову сплачують авансові внески з єдиного податку.

Ставки єдиного податку, відповідно до пункту 293.1 Податкового Кодексу України, є незмінними протягом усього року. Отже, ФОПи у 2024 році повинні вносити такі ставки єдиного податку разом з військовим збором:

І група — 302,80 гривень на місяць (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) + 710 грн ВЗ. За IV квартал всього – 3038,4 грн;

ІІ група — 1 420,00 гривень (до 20% від розміру мінімальної зарплати) + 710 грн ВЗ. За За IV квартал всього 6390 грн.

Платники єдиного податку третьої групи й надалі сплачують ЄП у розмірі 5% від доходу чи 3% доходу у разі, якщо вони зареєстровані платниками ПДВ і плюс 1% ВЗ.

Єдиний соціальний внесок:

мінімальна сума ЄСВ — 1 562 гривень за січень-березень, 1 760 гривень за квітень-грудень;

максимальна сума ЄСВ — 23 430 гривень за січень-березень, 26 400 гривень за квітень-грудень.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становить за перший квартал 4 686 гривень, а за другий, третій, четвертий квартали у 2024 році — 5 280 гривень, що становить 22% від мінімальної зарплати щомісяця. У 2025 році Ставка ЄСВ буде 5 280 грн за квартал.

Згідно з новим законом, військовий збір для ФОПів буде запроваджено з 1 жовтня 2024 року. ФОПи I, II та IV груп мають сплатити перший авансовий внесок не пізніше 20 жовтня. ФОПи III групи платитимуть за результатами звітності за квартал – упродовж 40 днів після закінчення звітного кварталу. Суму сплаченого збору потрібно буде прописати в декларації щодо єдиного податку для відповідної групи.

Розмір військового збору для ФОПів залежить від групи єдиного податку, до якої вони належать. Для ФОПів I, II та IV груп ставка військового збору становить 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Для ФОПів III групи ставка військового збору становить 1% від доходу, визначеного відповідно до положень статті 292 Податкового Кодексу.

Терміни сплати військового збору для ФОПів також залежать від групи єдиного податку. ФОПи I, II та IV груп мають сплатити перший авансовий внесок не пізніше 20 жовтня. ФОПи III групи платитимуть за результатами звітності за квартал – упродовж 40 днів після закінчення звітного кварталу.

ДПС нещодавно опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на цей рік. Він містить чотири розділи:

юридичних осіб;

фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів;

фізичних осіб;

юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Було затверджено графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Крім цього, у грудні 2023 року набрав чинності закон щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.